Caos treni in Liguria, entro due settimane un consiglio regionale straordinario sul tema

Genova. Si svolgerà entro due settimane il Consiglio regionale straordinario sul trasporto pubblico in Liguria, chiesto da tutti i consiglieri regionali di centrosinistra per affrontare i gravi problemi alla rete ferroviaria. L’iniziativa è stata promossa da Selena Candia, capogruppo di Avs in Regione, e sottoscritta dai rappresentanti in Regione di Partito Democratico, Lista Orlando e Movimento 5 Stelle.

“La nostra iniziativa si è resa necessaria dopo la raffica di disagi registrati nelle ultime settimane sulla rete ferroviaria ligure – denuncia Selena Candia, capogruppo di Avs in consiglio regionale -. A pagare il conto di questi disservizi sono i lavoratori che devono prendere un giorno di ferie per l’impossibilità di arrivare in tempo, gli studenti che rinviano gli esami universitari anche di sei mesi, i le persone che hanno perso il loro turno per le visite mediche programmate e adesso dovranno rimettersi in lista d’attesa”, ricorda la capogruppo di Avs.

