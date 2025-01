La cifra sorprende chi non è a contatto con simili realtà. Il Comune di Chiavari per la pulizia dei bambini che frequentano il nido d’infamzia Soracco, ha ordinato la bellezza di 16.000 pannolini varie misure (taglia 3, 1.000 unità; taglia 4, 4.000 unità; taglia 5, 5.000 unità e taglia 6, 6.000 unità). A fornirli è la ditta “Superbebé s.a.s.” con sede a Chiavari per un importo complessiva, Iva compresa, di 4.106 euro.

