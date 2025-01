Chiavari: incidente allo svincolo della A-12, tre feriti in codice giallo

Incidente poco dopo le 19.00 allo svincolo di Chiavari della A-12. Tre le persine coinvolte medicati sul posto e poi trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sono intervenuti il medico del 118 con la Croce Rossa di Lavagna e di Cogorno; i vigili del fuoco di Chiavari, la polizia strradale di Sampierdarena per ricostruire dinamica e accertare le responsabilità; il personale di Autostrade per bonificare la cafrreggiata e rimuovere i veicoli.

» leggi tutto su www.levantenews.it