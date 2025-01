Comunali Genova, Azione: “Nome del candidato necessario a decidere se aderire alla coalizione”

Genova. “Abbiamo colto con stupore l’invito del segretario Pd D’Angelo a un tavolo che leggiamo sulla stampa essere indicato come di coalizione. Lo stupore nasce dal fatto che all’incontro di consultazione avevamo avuto modo di chiarire come per noi fosse fondamentale avere contezza di chi fosse il candidato proposto dal PD come è accaduto alle scorse regionali e fare le conseguenti valutazioni”.

Così in una nota la segretaria regionale di Azione Cristina Lodi con Chiara Lastrico, di Azione Genova, in merito alla convocazione di un tavolo di coalizione previsto per i prossimi giorni a Genova.

