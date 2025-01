Fratelli d’Italia, nominati i quattro nuovi vice coordinatori regionali

Liguria. “Considerando la crescita del partito anche in Liguria e ritenendo necessaria una presenza sempre più radicata di FDI su tutto il territorio ligure, in accordo con il nostro responsabile nazionale dell’organizzazione, On. Donzelli, ho nominato quattro vice coordinatori, ai quali vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”, dichiara l’On. Rosso, coordinatore regionale di FDI in Liguria.

Ad affiancarlo nell’attività di gestione del partito, saranno: il Sen. Gianni Berrino, l’On. Maria Grazia Frijia, l’ex assessore al Turismo in Regione Augusto Sartori e il coordinatore provinciale savonese del partito Claudio Cavallo.

» leggi tutto su www.ivg.it