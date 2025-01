Il derby allo Spezia, il pari del Pisa e il nuovo tonfo della Samp: questa sera c’è Serie B Social Club

Lo Spezia dominante nel derby contro la Carrarese, il Pisa che pareggia a Catanzaro e vede le Aquile avvicinarsi e la Sampdoria che crolla ancora, questa volta sotto i colpi del Cesena. Questi e tanti altri i temi di Serie B Social Club, che torna questa sera alle ore 21.00 per la sua ventiduesima puntata della stagione. Come sempre grande spazio per l’approfondimento delle gare dello scorso week-end, proiettandosi a quello che sarà nel prossimo: lo Spezia che ospita al Picco il Sassuolo capolista, il Pisa domenica in campo con la Salernitana, la Carrarese a Castellammare e la Samp contro il Mantova.

Si parlerà anche di mercato, quando si è entrati nelle ultime due settimane della sessione. Per lo Spezia poche novità, in una finestra in cui serviva fare poco o nulla, mentre le altre si muovono: il Pisa continua a puntellare la rosa con nuovi ingressi, la Samp deve fare i conti con l’infortunio di Tutino e una classifica che preoccupa mentre la Carrarese si interroga se acquistare un nuovo portiere, dopo l’infortunio di Bleve.

