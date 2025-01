“Piazza Brin: per una rigenerazione urbana partecipata” è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dall’Unione comunale del Pd, insieme al circolo Centro Storico e al gruppo consiliare ‘dem’ alla Spezia. Sabato 25 Gennaio alle 15.30 presso i locali della Mediateca Regionale, ex Cinema Odeon, la cittadinanza è chiamata a partecipare a un confronto aperto agli abitanti del Quartiere Umbertino e alle associazioni locali per discutere insieme il destino di questa importante parte della città. “Tra i temi che verranno toccati, i problemi di ordine pubblico e sicurezza per i quali le ricette fallimentari del centrodestra sono risultate ampiamente inefficaci. E ancora, degrado di spazi di cui l’amministrazione non si fa carico e le difficoltà di un tessuto commerciale locale sempre più fragile a cui nessuno da risposte”, fanno sapere nella nota gli organizzatori. “Per dare un nuovo slancio al quartiere, è necessario ripartire dalla rigenerazione urbana. Rigenerare significa recuperare gli spazi civici inutilizzati o degradati, restituendoli alla comunità per nuove funzioni sociali e culturali; attivare servizi post-scolastici e per il tempo libero, pensati per rispondere alle esigenze delle famiglie; creare luoghi di ascolto e partecipazione dove i cittadini possano essere protagonisti delle decisioni sul proprio territorio”.