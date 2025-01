Lerici, conferenza dedicata alla subacquea al Quadrato marinai

Questa settimana è dedicata alla subacquea la conferenza del venerdì al Quadrato marinai di Lerici, in Via San Francesco 14. La subacquea dagli inizi della narrazione storica ai nostri giorni, l’evoluzione delle attrezzature e dei metodi operativi, le operazioni nel Mare del Nord: questi alcuni dei principali aspetti dell’incontro di domani, 24 gennaio, ore 17.45, che vedrà come relatore l’ex sub Roberto Furlanetto.

