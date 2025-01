Licenziamenti Maersk, Landini a Genova: “Intelligenza artificiale usata per smantellare i diritti”

.Genova. “Si sta cercando di affermare un modello di fare impresa che utilizza la tecnologia per smantellare i diritti“. Il problema “non è l’intelligenza artificiale“, ma “quelli che hanno progettato e utilizzano l’intelligenza artificiale con quelle caratteristiche, con quelle forme”. È il commento di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sul caso dei quattro lavoratori del customer care di Maersk a Genova licenziati improvvisamente per essere sostituiti da un sistema basato sull’intelligenza artificiale. Il sindacalista ne ha parlato al Teatro della Gioventù a margine dell’evento Una e indivisibile, fondata sul lavoro e sui diritti organizzata dalla Cgil per parlare dei referendum sul lavoro.

“Tutte le persone intelligenti sanno che la tecnologia non è neutra – argomenta Landini -. Dipende chi la usa, chi la controlla, com’è stata fatta e com’è stata progettata. C’è questa idea che è l’intelligenza artificiale che fa perdere posti di lavoro, ma è chi usa la tecnologia, a quali fini e con quale qualità che determina quelle condizioni, tanto più se utilizzi la tecnologia per sostituire le relazioni e le persone. È chiaro che questo per noi va messo in discussione. E quello che noi chiediamo non è di essere contro la tecnologia, ma di poter discutere e progettare assieme anche le finalità della tecnologia. Questo tema si pone con molta forza e oggi non si sta discutendo da nessuna parte. C’è bisogno che anche le forze politiche assumano questo elemento.

