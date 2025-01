Rapallo: la giunta replica ad un articolo di Levante News che non è piaciuto

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

(Innanzitutto la lettera conferma il nostro titolo; due pratiche non approvate che segnano il passo. Da anni Levante News indica in “Radio Urne” le voci raccolte, evidentemente l’estensore della nota lo ignora, ma non ci stupiamo. In un recente comunicato sull’asilo San Girolamo il sindaco ha scritto che stava lavorando a “fari spenti”; e la trasparenza? Le opinioni personali di un giornalista sono doverose in quanto libere, senza veline e capi che le orientino. La giunta pensi alla propria onorabilità e popolarità, non a quella di Levante News che vede aumentare sempre più lettori e consensi (m.m.)

» leggi tutto su www.levantenews.it