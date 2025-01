In vista della partita del 24 gennaio al Picco (fischio d’inizio alle 20.30) tra Spezia e Sassuolo il Comune della Spezia ha emesso un’ordinanza temporanea che riguarderà la viabilità nella zona di Pegazzano, Viale Fieschi, Via dei Pioppi e Via XV Giugno.

Leggi l’ordinanza qui.

