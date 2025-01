Zone 30, pronto uno studio sulle strade più pericolose della città: “Presto al vaglio della giunta”

Genova. Non intere zone 30, ma specifiche strade in cui entri in vigore il divieto di superare i 30 km orari. È questo il progetto cui sta lavorando il Comune per ridurre il numero di incidenti stradali in città e aumentare la sicurezza.

A confermarlo è stato l’assessore alla Polizia Locale, Sergio Gambino, che ha ereditato da Matteo Campora la delega alla Mobilità e con essa anche la visione che aveva anticipato lo stesso Campora esattamente un anno fa. Non un modello città 30, come accaduto a Bologna – il cui Comune ha recentemente comunicato che gli investimenti di pedoni sono stati azzerati dall’entrata in vigore del provvedimento – ma interventi mirati e studiati sulla base delle singole strade.

» leggi tutto su www.genova24.it