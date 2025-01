A Castelletto un incontro pubblico per mettere in guardia contro le truffe agli anziani

Genova. Un incontro pubblico nella chiesa di San Paolo, a Castelletto, per incontrare la fascia più fragile della popolazione (e non solo) e metterla in guardia sui sempre più diffusi tentativi di truffa agli anziani. Si è tenuto giovedì 23 gennaio, un confronto cui ha partecipato Luca Scorza Azzarà, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, e una rappresentanza del carabinieri del comando provinciale.

Nel corso dell’incontro sono stati elencati e spiegati nel dettaglio i principali metodi di raggiro utilizzati dai truffatori per farsi consegnare denaro, gioielli o altri oggetti preziosi. Il più ricorrente (ed efficace) negli ultimi mesi, come ricordato da Azzarà, è quello della telefonata da parte di finti appartenenti alle forze dell’ordine o da finti avvocati che denunciano che un parente della vittima è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che necessita di denaro con cui pagare la cauzione ed evitare il carcere.

