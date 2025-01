Anno giudiziario con protesta dei magistrati, il procuratore Piacente: “Se non avessi ruolo istituzionale parteciperei”

Genova. Coccarda, toga, Costituzione in mano e l’uscita composta, ma in massa, dall’aula magna del Tribunale di Genova nel momento in cui prenderà la parola il rappresentante del governo.

Sarà questa domani a Genova, come in tutte le 26 sedi di Corte d’appello italiane, la protesta dei magistrati contro le riforme proposte dal governo nel giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. A Genova dovrebbero essere una settantina tra pm e giudici ad aderire alla protesta deliberata dalla Associazione nazionale magistrati abbandonando l’aula.

