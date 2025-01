Bogliasco: piscina, sabato doppia gara poi il via al restyling

Dall’ufficio stampa Agn Energia Bogliasco 1951

Ultimo ballo alla Vassallo. Almeno per come abbiamo imparato a conoscerla fino a oggi. Sabato pomeriggio la storica vasca di Bogliasco ospiterà le ultime gare prima di chiudere i battenti per alcuni mesi e permettere la sostituzione dell’attuale tensostruttura che funge da copertura con un nuovo tetto fisso. A partire da lunedì 3 febbraio la piscina da 33 metri costruita nel 1971 resterà chiusa fino al termine dei lavori, costringendo tutte le squadre agonistiche di pallanuoto e nuoto sincronizzato a migrare altrove almeno fino al termine dell’attuale stagione sportiva.

