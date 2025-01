Calcio/ Genoa, i Gruppi della Nord disertano Firenze: “Pochi biglietti nel settore ospiti”

I gruppi della Nord diserteranno Firenze domenica 2 febbraio alle 15: la motivazione è legata al settore ospiti con capienza ridotta causa lavori allo stadio Franchi.

In un comunicato le motivazioni di questa scelta: “Firenze è da sempre teatro di grandi battaglie, tra Viola e Genoa, ma soprattutto tra Curva Fiesole e Gradinata Nord. A tutti noi questa trasferta ricorda i tempi di un calcio che non esiste più. Quest’anno, a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, la disponibilità di acquisto dei biglietti per la tifoseria ospite è pressoché minima: 300 biglietti. Un numero imbarazzante ed esiguo che non permette ai gruppi della Nord e del popolo Genoano di viaggiare uniti e compatti, come sempre fatto negli ultimi anni”.

