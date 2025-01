Camogli: cimitero, in arrivo 5,5 milioni; posteggi, una rivoluzione; lungomare, percorso disabili

La conferenza stampa sembra uno spettacolo pirotecnico dove non fai in tempo a compiacerti di un gioco di luci che sei attratto da quello successivo che è ancora più spettacolare. Partiamo dal gran finale. A Camogli, per il cimitero sono in arrivo dalla Regione 5.500.000 euro cui andranno aggiunti 500.000 del Comune e, prevedibilmente, tra un anno partiranno i lavori del primo lotto per metterlo in sicurezza. L’assessore regionale Giacomo Giampedrone, 45 minuti dopo il crollo dei loculi con i resti di 450 defunti era già sul posto e si è preso a cuore la situazione dando poi risposte positive alla nuova giunta di Giovanni Anelli. Ora partirà la gara europea che richiede sei mesi di tempo; altri tre sono previsti in attesa di eventuali ricorsi da parte di ditte escluse. “Tra un anno potranno partire i lavori che riguardano il belvedere e il primo tratto di levante del cimitero”. Dopo il primo verranno altri due lotti per una spesa complessiva di 14.000.000. Tanto costa ai cittadini il crollo dei loculi. A parte i lavori per installare sonde lunghe 20 metri, che avvertano di eventuali movimenti della falesia e diano l’allarme chiudendo contemporaneamente il transito sulla provinciale Recco-Camogli all’altezza del cimitero. Le prime sonde superficiali hanno dato l’allarme, ma a causa di gabbiani o del vento.

