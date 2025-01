Castelnuovo Doc, Piana: “Importante occasione di condivisione e celebrazione qualità e autenticità vini liguri”

Anche il vice presidente della Regione Liguria e assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana è intervenuto oggi alla prima edizione “Castelnuovo Doc”, la rassegna dedicata al Vermentino Colli di Luni.

“Ho partecipato con grande piacere a questa iniziativa che rappresenta un omaggio al lavoro instancabile dei produttori locali – dichiara in una nota Piana -. L’eccellenza e la passione che le aziende vitivinicole di Castelnuovo Magra incarnano portano in alto il nome della Liguria nel panorama enologico nazionale e internazionale. Le aziende che oggi sono state premiate, ovvero l’Azienda Agricola Giacomelli, Cantine Lunae Bosoni, l’Azienda Agricola Libero, l’Azienda Agricola Ottaviano Lambruschi, Luna Mater, l’Azienda Agricola La Colombiera e Tenuta Olmarello, sono l’esempio concreto di come tradizione, innovazione e dedizione possano creare prodotti straordinari, ambasciatori del nostro territorio”.

