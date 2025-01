D’Angelo: “Classifica importante ma guardiamo di gara in gara. Il coro della Curva mi fa molto piacere”

Non si scompone neanche dopo un 2-1 contro il Sassuolo dei record Luca D’Angelo, il principale protagonista dello Spezia straordinario che continua a sognare. “Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo vinto in maniera più che meritata. Sapevamo a loro bastava poco per creare ma siamo stati bravi a creare e a vincere”, spiega in conferenza stampa, tenendo sempre la testa sulla prossima giornata e non su quanto accade in campionato: “Dobbiamo giocare partita per partita, con l’intensità che ci stiamo mettendo. La classifica è ovvio che sia importante, ma il nostro pensiero deve andare alla partita che ci aspetta con il Cittadella. Abbiamo aggredito il Sassuolo nella maniera giusta, poche volte ha sofferto come oggi, a prescindere dal risultato che poteva essere anche più ampio. Una squadra, uno staff e una società devono giocare il campionato che gli dice la classifica. Il nome dietro la maglia conta poco, la bravura del Sassuolo è stata quella di impattare molto bene il campionato, cosa che noi non abbiamo fatto l’anno scorso. Dobbiamo giocare ogni partita con l’intensità di tutto questo periodo”.

Vincente la scelta di Vignali: “Volevamo tenere un giocatore più difensivo dalla zona di Laurienté, che è fortissimo in ripartenza”, racconta D’Angelo. “Abbiamo lavorato con lo scambio con Elia ed ha funzionato molto bene. Vignali nella partita promozione con il Frosinone è stato più importante di oggi, determinando un risultato che è rimasto cementato nella storia. Ma anche oggi è stato molto importante e siamo soddisfatti”.

