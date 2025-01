Emissioni dal Biodigestore di Ferrania, per Iren diffida dalla Provincia di Savona e sanzione da Arpal

Cairo Montenotte. I dispositivi delle torce di emergenza e il deposito del compost del Biodigestore di Ferrania “sorvegliati speciali”: la Provincia di Savona, infatti, ha diffidato Iren Ambiente S.p.A. per irregolarità nelle emissioni in aria da parte dell’impianto di trattamento di rifiuti organici e produzione di biometano avanzato.

L’Arpal, con una comunicazione del 19 dicembre 2024, ha notificato la sanzione per il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, per le quali l’ente provinciale non ha ritenuto di richiedere la sospensione dell’attività in quanto non sussisterebbero rischi per la salute pubblica.

