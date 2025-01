Fiera di San Giuseppe: confermati i tre giorni dal 17 al 19 marzo

Sono confermate le date della Fiera di San Giuseppe. Quest’anno la festa del patrono cade in mezzo alla settimana e in questi giorni, al termine di un percorso condiviso con le associazioni, in attesa della delibera della giunta, la scelta con tutta probabilità verterà nelle date già ipotizzate nei giorni scorsi: banchi presenti in città da lunedì 17 marzo fino a mercoledì 19 (Città della Spezia ne aveva parlato qui). La lontananza dal fine settimana potrebbe caratterizzare una partecipazione di pubblico più spezzino. Una riunione si è tenuta questa mattina in Comune al termine della quale è sfumata l’ipotesi di quarto giorno per coinvolgere il fine settimana.

Al tavolo erano presenti le associazioni di categoria. Dalla Confcommercio spiegano: “La scelta dei tre giorni è il risultato di un percorso condiviso e siamo soddisfatti dell’esito”. Da Confartigianato aggiungono: “Questa soluzione permetterà un minor impatto sulla questione parcheggi che in queste settimane è stato un tema complesso”. Da Cna hanno sottolineato: “Siamo soddisfatti del percorso condiviso, della discussione serena del clima di collaborazione che ha portato ad una decisione che sposa le esigenze di più attori”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com