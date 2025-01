Genova ricorda Guido Rossa, Landini: “Parlò di rivoluzione sociale, oggi quelle conquiste sono a rischio”

Genova. “Guido Rossa non solo era uno di noi, ma è stato un’espressione molto alta di quello che è il valore della classe operaia. Guido ha partecipato a quelle lotte e a quelle conquiste che è bene avere presente anche oggi, perché molte di quelle lotte, di quei valori, di quei diritti, di quelle conquiste che hanno un valore, rischiano in molti casi di essere messi in discussione”. Sono state le parole di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil nazionale, a chiudere la consueta cerimonia di commemorazione di Guido Rossa nell’anniversario della sua morte avvenuta il 24 gennaio 1979 per mano delle Brigate Rosse, dopo averne denunciato un fiancheggiatore, Francesco Berardi.

Nel magazzino transiti dello stabilimento di Cornigliano ex Ilva ed ex Italsider, dove Rossa lavorava, si è svolto l’evento organizzato dalla Fiom. Presenti, oltre ad Armando Palombo della Rsu, il presidente ligure Marco Bucci, il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, il commissario governativo Davide Tabarelli, il cappellano del lavoro Don Franco Molinari.

