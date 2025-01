Getta dosi sotto le auto e prova a scappare in bici, arrestato dai finanzieri

Arresto per spaccio di cocaina oggi a Sarzana. I finanzieri della compagnia sarzanese, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato anche alla prevenzione e al contrasto di spaccio e consumo di droga, hanno notato, nei pressi del centro cittadino, un uomo di origine marocchina, già noto ai finanziari, che, alla vista dei militari, ha gettato sotto le auto parcheggiate degli involucri di colore bianco, cercando poi repentinamente di darsi alla fuga a bordo di una bicicletta. I militari, a seguito del tentativo di fuga, sono intervenuti riuscendo a bloccarlo. Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 12 dosi occultate all’interno del manubrio della bicicletta e di 85 euro in banconote di piccolo taglio presumibilmente frutto dello spaccio; ulteriori cinque dosi sono state recuperate dopo che la persona fermata le aveva gettate tentando di allontanarsi; sostanza stupefacente e denaro sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato arrestato e condotto alla casa circondariale della Spezia. Inoltre, a seguito di ulteriori accertamenti, è risultato essere clandestino in quanto privo di regolare permesso di soggiorno e quindi denunciato in base al relativo articolo del Testo unico sull’immigrazione.

