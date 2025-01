Il liceo “Costa” al fianco di AIRC con “Le arance della salute”

Anche quest’anno il Liceo Classico Costa sarà impegnato al fianco di AIRC per sostenere la ricerca sul cancro. Oggi e domani infatti bambini, ragazzi, insegnanti e genitori di oltre mille scuole diventano volontari AIRC per un giorno distribuendo arance, miele e marmellata nell’ambito di “Cancro io ti boccio”, un progetto di Fondazione AIRC in cui coesistono impegno civico e contenuti educativi focalizzati sulla prevenzione e sulla diffusione della cultura scientifica. I ragazzi del Costa saranno presenti in piazza Verdi dove sarà possibile acquistare i prodotti e aiutare la Fondazione.

L’articolo Cefalea o emicrania? Il neurologo risponde. Domenica in piazza Beverini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com