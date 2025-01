Il Picco strabuzza gli occhi ma stasera per vincere ci voleva il miglior Spezia dell’anno

Nell’immaginario dei tifosi dello Spezia, Luca Vignali è l’uomo che salvò l’ultima palla nella partita della promozione in serie A: quel giorno, il 20 agosto 2020, quel colpo di testa a uscire tolto dalle grinfie di Ardemagni sancì la prima promozione della storia del club nella massima serie. Stasera Luca Vignali, quattro anni e mezzo dopo, il ragazzo di Bragarina torna alla ribalta di una partita memorabile che non significa affatto alcuna promozione, ma regala allo Spezia la soddisfazione di battere la prima della classe e di riaprire la corsa al secondo posto. Una doppietta, la prima in carriera, che rimarrà scritta sulla pietra davanti a diecimila spezzini quasi increduli per la prestazione di squadra contro il Sassuolo dell’arcolano Mulattieri che segna ma non esulta, contro il fuoriclasse della B Mimmo Berardi cancellato da Mateju, contro gli ex Pierini e Moro che quando sono entrati hanno subito l’irruenza collettiva di una squadra che voleva vincere e che alla fine ha vinto.

