Insulti social alla senatrice Liliana Segre, i sindaci savonesi: “Fatti gravissimi, espiriamo la nostra vicinanza e solidarietà”

Savona. Solidarietà e vicinanza a Liliana Segre dei sindaci savonesi, oltre a parole di condanna per le minacce e gli insulti antisemiti sui social rivolti alla senatrice accusata di “voler fare i soldi con il film“.

“Sono fatti gravissimi che testimoniano l’importanza di celebrare con il massimo impegno civile la giornata della Memoria affinché fatti come questi non si ripetano”, lo afferma il primo cittadino di Savona, Marco Russo.

“Esprimo alla Segre, come sindaco della città che le ha conferito cittadinanza onoraria, la massima ammirazione per l’impegno e la forza che dimostra, e il massimo sostegno e solidarietà per la sua altissima testimonianza. Voglio confermarle che con lei ci sono moltissimi cittadini, tanti che hanno bisogno e che continuano a sostenere le tante attività che svolge. La ringrazio per il suo impegno, che ci sollecita tutti”, conclude il sindaco.

» leggi tutto su www.ivg.it