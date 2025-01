Kouda-Pio bis contro la capolista Sassuolo. Grosso con il tridente pesante

La carica dei diecimila del Picco per la sfida dello Spezia contro la capolista Sassuolo. Dopo il derby vinto contro la Carrarese, per la squadra di Luca D’Angelo arriva l’ostacolo più grande, la squadra più forte della B, che dista dieci punti dai bianchi e che ha il primo match point promozione a disposizione. Una sfida al alta tensione tra due delle squadre più continue del campionato, la prima contro la terza, con tutti gli occhi della B fissi sullo scontro diretto.

Lo Spezia ripartirà dalle sue certezze, orfano di Adam Nagy per infortunio. D’Angelo cambierà poco e nulla rispetto alla sfida contro la Carrarese, tornando a poter contare su Wisniewski, di rientro dalla squalifica. Il polacco completa la linea a tre con Hristov e Mateju (Bertola non è ancora al massimo), davanti a Chichizola in porta. A centrocampo certezza Salvatore Esposito in regia, con Degli Innocenti a sinistra e Cassata a destra, a completare il pacchetto con Elia e Reca esterni. Davanti, conferme per la coppia Kouda-Pio. Esposito Jr si è trovato alla grande con il centrocampista di Cantù, pronto a bissare la sfida da titolare della scorsa settimana, con Di Serio che scalpita in panchina e che avrà spazio nella ripresa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com