Chichizola 6,5 – Non può nulla sul gol di Mulattieri e per il resto vive una serata da spettatore. Contro la prima della classe lo Spezia non soffre mai.

Wisniewski 8 – Non segna da un metro, ma chissene frega. Partita gigantesca del polacco, che annichilisce Laurienté e non fa vedere palla a tutto il Sassuolo. Devastante, in ogni suo piccolo particolare. Colossale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com