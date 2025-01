Liste di attesa, la Regione accelera su privati e gettoni. L’assessore Nicolò: “Non possiamo fare altrimenti”

Liguria. Primo scossone dell’assessore Massimo Nicolò sulle liste d’attesa. Nelle scorse ore il titolare della delega alla Sanità della giunta Bucci si è attivato per sollecitare i direttori delle Asl a intervenire sulla riapertura delle agende dei privati accreditati per recuperare i ritardi che sono tornati ad accumularsi su diverse prestazioni, sia visite specialistiche sia esami diagnostici.

Ad anticiparlo è stata l’edizione odierna de Il Secolo XIX e oggi Nicolò conferma: “Questo è quanto abbiamo chiesto. I direttori generali si sono impegnati a farlo. D’altra parte non possono e non possiamo fare altrimenti. Ieri ero in Conferenza Stato-Regioni, l’input che viene dal governo va in questa direzione: il piano nazionale dice che lo stanziamento dedicato ed esclusivo fino allo 0,7% del fondo sanitario nazionale deve essere usato per l’abbattimento delle liste d’attesa, quindi prestazioni aggiuntive, gettoni, intramoenia, ove la parte istituzionale non riesca a ottenerla”.

