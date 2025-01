Masterchef a Pontremoli, gli chef Barbieri e Cannavacciuolo sperimentano la cottura nei testi

La brace di legna e il testo in ghisa protagonisti dell’esterna di Masterchef Italia girata a Pontremoli. Ne fa riferimento Clara Cavellini, vicesindaca del capoluogo storico della Lunigiana, postando alcune foto del dietro le quinte sui propri canali social. “La macchina organizzativa di MasterChef Italia, che ringraziamo infinitamente per aver scelto Pontremoli, è stata attratta anche dalla possibilità di sperimentare la tradizionale cottura a legna nei testi di ghisa, per cui corre l’obbligo di ringraziare anche chi, circa vent’anni fa, nell’allora neonata condotta SlowFood Pontremoli-Lunigiana, ha avuto il coraggio e la lungimiranza di organizzare dei corsi, rivolti a giovani di buona volontà, condotti da Bertino Bellotti, all’interno dell’agriturismo di Orazio Benelli, per tramandare questa antica cottura i cui segreti erano ormai rimasti ad appannaggio di poche ed anziane persone”.

Sono i giorni dei falò nel greto del fiume per Pontremoli e della disfida ardente che riscalda i rigidi inverni del centro storico. “Il momento più emozionante è stato quel coro, che per la prima (e probabilmente unica) volta nella storia ha preceduto l’accensione del Falò. Ma la Disfida dei Falò continuam per cui vi aspettiamo il 31 gennaio sul greto del torrente Verde, nei pressi del ponte della Crësa, alle 19 circa, per decretare il vincitore 2025”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com