Muore un bambino di pochi mesi: sospetto caso di meningite, attivata la profilassi per i parenti conviventi

La città è ancora sconvolta per la scomparsa del bambino, di appena cinque mesi, morto nella notte tra mercoledì e giovedì all’ospedale Gaslini di Genova. Sono stati condotti gli accertamenti e le autorità sanitarie hanno attivato come prevede il protocollo la profilassi sui parenti conviventi del piccolo, undici persone, per un sospetto caso di meningite. La situazione è costantemente monitorata e seguiranno ulteriori analisi.

Il bimbo nella tarda serata di mercoledì era arrivato al Gaslini diffuso della Spezia in condizioni serissime e una volta arrivato all’ospedale pediatrico genovese, nonostante le cure attente del personale medico, non c’è stato nulla da fare.

