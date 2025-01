Natura: cronaca di una notte con cinghiali, lupi, orsi ed altri animali selvatici

Da Pino Lanata

Radio Bosco, la nota emittente locale sempre aggiornata ma non allineata al politicamente corretto, ha diramato la notizia che in vicinanza del nuovo anno lunare – è ben nota l’importanza della luna per tutta la fauna – si sarebbe tenuto un grande convegno per esaminare la situazione e programmare il futuro della popolazione di animali selvatici dell’entroterra chiavarese. Il sindacalista dei cinghiali, Guercino, è il promotore. Tramite la mia fidata amica, la volpe Fred, ho fatto presente che avrei partecipato volentieri anch’io a tale convegno. Guercino ha accettato e incaricato subito Speedy Gonzales di portarmi l’invito; quest’ultimo si è rifiutato perché ha avuto paura di avvicinarsi a un cacciatore convinto; ha passato allora il volantino alla Tortora Collarina abituata a frequentare il terrazzo di casa mia ove trova, tutti i giorni, granaglie in abbondanza.

