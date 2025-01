Portofino Coast a Madrid per promuovere il territorio e i suoi hotel

Dall’ufficio stampa Consorzio Portofino Coast

Si conclude oggi la partecipazione alla tre giorni dedicata agli operatori del settore turistico nell’ambito della Fiera Internazionale del Turismo di Madrid,

con la quale il Consorzio Portofino Coast ha aperto ufficialmente il calendario delle iniziative promozionali previsto per il 2025.

Il Fitur di Madrid si conferma uno dei più prestigiosi appuntamenti per il settore travel a livello globale, con oltre 250.000 partecipanti – di cui 150.000 professionisti e 100.000 visitatori generici – circa 9.500 aziende provenienti da 152 Paesi e oltre 880 espositori principali.

La fiera – che è stata inaugurata presso il centro fieristico Ifema di Madrid lo scorso mercoledì 22, alla presenza di Felipe VI Re di Spagna, e che si concluderà per i visitatori il 26 gennaio – rappresenta un importante punto di incontro per professionisti del turismo, operatori di settore e appassionati di viaggio. Un evento di riferimento mondiale, caratterizzato quest’anno, in occasione della sua 45° edizione, da una forte specializzazione in tecnologia e sostenibilità.

Portofino Coast ha presentato la sua offerta turistica puntando su esperienze autentiche e sostenibili e valorizzando il patrimonio naturale, culturale e gastronomico della Liguria.

Lo stand della regione Liguria ha suscitato grande interesse, attirando numerosi operatori spagnoli e sudamericani, desiderosi di scoprire nuove proposte per i loro viaggiatori: un ambito estremamente interessante quello dei mercati dell’America Latina, con focus particolare su paesi come il Messico, che si confermano un comparto in forte crescita.

Il Sud America rappresenta infatti un segmento chiave per il turismo della Liguria in un’ottica di destagionalizzazione, con la possibilità di intercettare viaggiatori che amano trascorrere periodi anche lunghi alla scoperta delle bellezze del territorio.

“La partecipazione a Fitur segna l’inizio di un anno ricco di opportunità per Portofino Coast. Questo evento è un’occasione preziosa per rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali e consolidare il nostro impegno nel promuovere un turismo di qualità” ha dichiarato Matteo Pansini di Portofino Coast, “riaffermando la vocazione a posizionarsi come destinazione d’eccellenza, capace di rispondere alle nuove tendenze del mercato globale e

offrire esperienze uniche e sostenibili ai viaggiatori di tutto il mondo.”

Anche a questo scopo, il Consorzio ha incontrato nei giorni scorsi l’Assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi, per discutere temi comuni e progetti futuri, tra i quali l’obiettivo di realizzare la DMO (Destination Management Organization), un passo fondamentale per il posizionamento strategico della destinazione sui mercati internazionali.

Inoltre il Consorzio guarda all’imminente partecipazione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano (9-11 febbraio 2025), un altro fondamentale appuntamento per promuovere il territorio ligure e consolidare relazioni con operatori di tutto il mondo.

