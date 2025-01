Rapallo: 120 anni dell’Aci, Carlo Bagnasco incontra Papa Francesco e Mattarella

Carlo Bagnasco, nella sua veste di presidente dell’Automobil Club Italiano di Genova, in occasione dei 120 anni vita dell’Ente, ha fatto visita assieme a suoi colleghi sia a Papa Francesco sia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pontefice e Presidente,nei loro saluti alla delegazione, hanno fatto riferimento alla “strada” e ai traguardi che si possono raggiungere percorrendola. L’Aci e la sua opera per educare gli automobilisti al rispetto delle regole. Dice Carlo Bagnasco: “Sono soddisfatto di avere preso parte ai festeggiamenti dell’Aci per i suoi 120 anni di vita. Stringere la mano al Papa che avevo già avuto il piacere di incontrare e a Mattarella, è stato un vero piacere, un’esperienza davvero emozionante”.

