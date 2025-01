Riomaggiore: intesa Comune-Regione per lo sviluppo commerciale sostenibile

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Regione Liguria e Comune di Riomaggiore hanno sottoscritto l’Intesa per promuovere uno sviluppo commerciale sostenibile all’interno del comune: il documento definisce un piano per tutelare il decoro urbano e salvaguardare lo sviluppo economico del territorio, in cui sono valorizzate le attività tradizionali e di vicinato e che crea condizioni favorevoli all’insediamento e al sostegno di imprese capaci di qualificare il territorio. La norma di riferimento è il Codice dei beni Culturali (D.Lgs n.42 del 22/01/2004), il cui art.52 consente, a seguito di accordi tra Regioni, Comuni e i competenti uffici territoriali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di introdurre divieti e vincoli agli esercizi commerciali in aree pubbliche a valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

