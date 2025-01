San Colombano: la vera storia del partigiano Luigi Grossi, ucciso dai fascisti

Oggi il Secolo a firma Antonio Ferro racconta, secondo fonti locali, della fucilazione di Luigi (e non Antonio) Grossi. Militare negli alpini della Monterosa, in servizio a San Colombano, a Pian dei Cunei, dove aveva cercato più volte di disertare per raggiungere la “Brigata del Popolo” con cui, nella sua terra, era impegnato nella lotta partigiana. L’ultima fuga, durante la quale fu rintracciato in treno e non in Fontanabuona, gli costò la vita. Chi scrive questa nota informò, alla vigilia del 25 aprile 2016, lo storico Renato Lagomarsino del sacrificio del Grossi per raggiungere la sua formazione partigiana. All’epoca a Recco viveva una sorella del Grossi e a Camogli un nipote, ora scomparsi. Lagomarsino venne così a conoscenza dell’esecuzione del Grossi, secondo una testimonianza locale giudicato disertore e non partigiano.

» leggi tutto su www.levantenews.it