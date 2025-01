Sanità e tecnologia, l’esame oculistico via web: ecco come funziona

Liguria. Il paziente in una casa di comunità, o anche in ambulatorio, in farmacia, in futuro persino nella propria abitazione. Il medico collegato dalla propria postazione, anche a chilometri e chilometri di distanza. Ed entrambi possono dialogare in diretta per dare e ricevere istruzioni. Una modalità che diventerà sempre più diffusa in futuro e che aiuterà a risolvere alcuni problemi della sanità regionale.

L’esempio è stato fornito oggi ai Magazzini del Cotone in occasione della seconda giornata del convegno Macula 2025 in programma fino a domani a Genova: una Oct da remoto (tomografia ottica computerizzata), un esame rapido, sicuro e non invasivo, capace di dare informazioni preziose sullo stato della retina e della macula. L’esame da remoto ha permesso di effettuare la scansione della retina con un semplice esame, senza alcun liquido di contrasto né gocce, nel tempo di soli tre minuti: il medico, l’assessore Massimo Nicolò in persona, era collegato con un pc dalla sala congressi, il paziente e lo strumento erano invece situati alla nuova casa di comunità di Genova Voltri.

