Seconda Categoria, è una Virtus Don Bosco da playoff. Rogna: “Con spirito e volontà stiamo dimostrando che è possibile fare calcio anche low cost”

Varazze. Una stagione da incorniciare. Partita ancora una volta in sordina, la Virtus Don Bosco di mister Claudio Ponte sta continuando a togliersi delle soddisfazioni e, partita dopo partita, i playoff in campionato non sembrano più essere un tabù. Merito di una programmazione oculata, di un gruppo di ragazzi estremamente volenteroso e disponibile e di un allenatore che, con le sua filosofia, chiede sempre alla sua squadra di provare a proporre un gioco al di là della categoria.

Ad intervenire sull’ottima stagione disputata fin qui dai gialloblù è intervenuto Paolo Rogna, team manager della squadra e fautore della nascita della formazione Juniores del club.

