Servizio Civile Universale: l’Oratorio Salesiano Don Bosco Varazze cerca giovani volontari

Varazze. “Se hai tra i 18 e i 28 anni, fai domanda per vivere insieme allo ‘Staff’ il Servizio Civile Universale: un’esperienza unica di formazione e di crescita, al servizio dei bambini e dei ragazzi, che ogni giorno vivono il loro accogliente ambiente educativo”, è il messaggio dell’Oratorio Salesiano Don Bosco Varazze.

“Hai tempo fino alle 14 del 18 febbraio 2025 per candidarti. Per saperne di più sugli interessanti progetti in programma, non esitare a contattare i responsabili dell’Oratorio Salesiano Don Bosco Varazze: – Telefonando al 3489396102 oppure scrivendo a: salesianivarazze@gmail.com”.

» leggi tutto su www.ivg.it