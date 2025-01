Trasporto pubblico, Regione e sindacati guardano al “modello Genova” per tutta la Liguria

Genova. Uniformare la gestione del trasporto pubblico locale in tutta la Liguria seguendo il modello di Amt ed estendendo le gratuità sperimentate finora nella città metropolitana di Genova, fino all’idea (per ora puramente una suggestione) di un’azienda unica regionale. Si è chiuso sotto questi auspici il primo incontro tra Regione e sindacati di categoria dall’insediamento di Marco Bucci, presente insieme agli assessori Marco Scajola e Paolo Ripamonti.

Al centro del dialogo il patto per il Tpl ligure chiesto dai sindacati. In sostanza si tratterebbe di mettere intorno allo stesso tavolo tutti gli attori coinvolti: Regione, Province, Città metropolitana di Genova, le aziende e le organizzazioni sindacali. E decidere tutti insieme la programmazione. “Quando ognuno si gestisce il suo pezzettino non si va da nessuna parte, serve un coordinamento“, spiega Edgardo Fano, segretario regionale della Faisa Cisal. “Noi ci siamo messi a disposizione per svolgere questo ruolo”, conferma l’assessore ai Trasporti Marco Scajola che ha definito l’incontro “molto positivo” in generale.

