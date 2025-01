Varazze, l’Oratorio Don Bosco alla ricerca di due ragazzi che vogliano impegnarsi nel Servizio Civile

Varazze. Sono due i posti disponibili all’Oratorio Don Bosco per giovani motivati che vogliano cogliere l’opportunità di impegnarsi nel Servizio Civile per crescere e contribuire al bene della comunità. La proposta è rivolta a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Dodici mesi per questa esperienza retribuita in grado di migliorare la propria vita e quella degli altri.

I Salesiani, prezioso punto di riferimento per la città. Chi è interessato ha tempo fino alle 14 del 18 febbraio per presentare la propria candidatura e dare una mano a questa istituzione per crescere personalmente e pensare agli altri, in un ambiente accogliente e di amicizia per mettersi al servizio degli altri. “Spargiamo volentieri la voce. – ha sottolineato il sindaco Luigi Pierfederici – Il Servizio Civile è un’opportunità unica per crescere, fare la differenza e fare del bene.

