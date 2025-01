Vignali svela il segreto: “Sono caduto all’ingresso di primo e secondo tempo, magari era un segno del destino”

L’eroe che non ti aspetti, Luca Vignali decide Spezia-Sassuolo con una doppietta – la prima in carriera – e manda in visibilio un’intera città: “Stasera ho alzato troppo le aspettative”, esordisce sorridendo. “La serata è speciale, sia per me che per tutta la squadra questa stagione è incredibile. Dimostriamo la nostra forza, la nostra unione come gruppo. Siamo tutti uniti verso i nostri obiettivi e ho visto una voglia di non prendere gol incredibile. Quando vedi i tuoi compagni fare così sei spronato a dare sempre di più. Spero di non essere più ricordato solo per un colpo di testa, ma anche per qualcosa in più”.

Per Vignali una serata indimenticabile, che era cominciata con una gaffe: “Ora della partita sono scivolato entrando in campo, ho rischiato di stirarmi e poi ho fatto gol. Nel secondo tempo, quando stavamo rientrando, sono scivolato nella stessa maniera e Melissano mi ha detto che portava bene. Ho segnato ancora, magari è stato un segno del destino. Proverò a rifarlo”, continua ridendo. Premiatissimo come MVP, Vignali prende i voti più alti di tutti: “A scuola me la cavavo, poi ho un po’ lasciato andare ma l’ho finita (ride, ndr). Ora penso di essere più consapevole dei miei mezzi, più maturo calcisticamente, ho acquisito quella cattiveria per fare gol. Ormai non è più un caso che da Como in avanti ho segnato un po’ di più, penso di essere migliorato sotto l’aspetto mentale. Ho acquisito quella voglia in più di prendermi quello che voglio”.

