A Ceparana una domenica di festa coi ragazzi di Azione cattolica

Domenica 26 gennaio, le strade e le piazze di Ceparana si affollano di ragazzi e ragazze di tutta la diocesi, chiamati a raccolta dall’Azione cattolica ragazzi. A conclusione del mese di gennaio, ogni anno dedicato al tema della pace sull’onda del messaggio del Papa per il primo gennaio, si tiene infatti l’ormai tradizionale Festa della pace. Come luogo di svolgimento, quest’anno, è stata scelta appunto la parrocchia di Ceparana, che due mesi or sono ha “donato” alla diocesi un novello sacerdote, don Samuele Bragazzi. La festa si concluderà alle 15, nella chiesa della Santissima Annunziata, con la Messa presieduta dal vescovo, che avrà a fianco il parroco monsignor Fausto Spella e i sacerdoti che seguono l’Azione cattolica. Il tema che, con giochi e riflessioni, verrà sviluppato nel corso della giornata è quello che l’Azione cattolica italiana ha scelto per il mese della pace: “La pace in azione”. Come oggetto simbolico, volto a ricordare l’importanza di gesti di pace concreti, è stata scelta una piccola calamita, che viene distribuita a tutti nel corso della manifestazione odierna.

