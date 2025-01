Ieri sera esordio ad Affari tuoi per Edoardo, ingegnere nautico delle Grazie. La puntata del celebre gioco condotto da Stefano De Martino ha visto come concorrente il pugliese Roberto, affiancato dalla madre Franca, che si è infine aggiudicato 35mila euro accettando l’offerta del Dottore quando restavano ancora da aprire tre pacchi, da 100mila, 50mila e 20 euro, uno dei quali appunto dall’ingegnere graziotto all’esordio quale rappresentante della Liguria. Ed è stato proprio Edoardo – andati i pacchi da 20mila e 100mila euro – l’ultimo ad essere chiamato dal concorrente. Roberto, che, un attimo prima di accettare la sicurezza dei 35mila euro proposti, aveva tuttavia detto di sentire che nel suo pacco ci fossero 50mila euro… sensazione corretta: il contenitore di Edoardo era da appena 20 euro. In pieno spirito ligure, qualcuno ironizzerà…

L’articolo “Affari tuoi”, in pieno spirito ligure il graziotto Edoardo esordisce con un pacco da 20 euro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com