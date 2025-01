Andora, il sindaco dice no al nuovo parco eolico: “Non contrari alle energie alternative, ma scegliere quelle che si adatto meglio al territorio”

Andora. “No al parco eolico. In riferimento alle notizie stampa diffuse, confermo che, come tutti i comuni coinvolti, non eravamo a conoscenza di questo progetto e siamo decisamente contrari. Pur interessando una modesta porzione di territorio di Andora, i nostri funzionari comunali chiederanno di acquisire la documentazione e verranno fatte osservazioni precise e motivate a tutela di una zona di straordinaria bellezza, meta ambita per passeggiate e attività all’aria aperta”, lo afferma il sindaco Mauro Demichelis.

Il riferimento è al progetto di realizzazione di un parco eolico nei comuni di San Bartolomeo al Mare e di Villa Faraldi, che interesserebbe anche una piccola porzione del territorio di Andora, e che è stato depositato in Regione Liguria, il 13 gennaio, dalla società Tozzi Green.

