Calcio/ La Samp butta al vento la vittoria: il Mantova pareggia 2-2

Black out di due minuti e mezzo e la Sampdoria butta al vento la vittoria: finisce 2-2 contro il Mantova e la classifica fa sempre più paura. Semplici manda in campo dal primo minuto i tre acquisti di gennaio: Curto, Niang e Beruatto. Il difensore arrivato dal Como al centro con Riccio e Veroli a fare da braccetti, mentre a centrocampo Venuti e l’ex Pisa sulle fasce con Meulesteen e Bellemo al centro. A supporto della punta francese la coppia Depaoli-Akinsanmiro.

Dopo alcuni minuti di studio, la prima azione al 14’ è del Mantova con Mensah bravo a superare Riccio ma non nel tiro e Ghidotti para. La Sampdoria si scuote e nel giro di due minuti si porta sul doppio vantaggio: lo 0-1 arriva al 22’ quando Depaoli sfrutta al meglio un cross di Veroli e, dopo aver stoppato la palla infila Festa. Passano appena due minuti e su errore in disimpegno errato di Redolfi Depaoli è lesto a superare Festa e insaccare lo 0-2. Al 34’ Trimboli prova a scuotere i suoi ma la sua conclusione trova le mani di Ghidotti. Nel primo minuto di recupero il Mantova ha l’occasione per riaprire la gara con Mancuso ma il pallone appena sfiorato termina sul palo con Ghidotti battuto. Finisce così il primo tempo al Martelli in cui sono stati ammoniti Venuti e Bellemo che salteranno la sfida di sabato contro il Cosenza.

