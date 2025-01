Caso Almasri Habish, domenica 26 gennaio presidio a Savona. AVS: “Non vogliamo essere complici di crimini contro l’umanità”

Savona. “Il 19 gennaio è stato arrestato a Torino Njeem Osama Almasri Habish, capo della polizia penitenziaria libica, ricercato dalla Corte Penale Internazionale (CPI) che lo ha accusato di crimini contro l’umanità, legati in particolare al trattamento dei migranti. Almasri è ritenuto responsabile di torture, omicidi e abusi sistematici nei confronti di migranti provenienti da diversi paesi africani. Le accuse includono sequestri, sevizie e trattamenti inumani ai danni di queste persone vulnerabili, spesso detenute in condizioni disumane. La CPI sostiene che Almasri abbia orchestrato e partecipato a queste violazioni, rendendolo un responsabile diretto della sofferenza e della morte di centinaia di migranti”, lo scrivono in una nota gli esponenti savonesi di Alleanza Verdi Sinistra.

“L’Italia, uno dei principali paesi promotori della Corte Penale Internazionale, firmataria dell’accordo che la istituisce, ha deciso di tradire gli impegni presi a livello internazionale ed ha liberato Almasri riportandolo in Libia con un volo di Stato. L’Italia ha da molti anni affidato alla Libia il ruolo di ostacolare la partenze di migranti dall’Africa con ogni mezzo accettando cinicamente i crimini contro l’umanità compiuti dalle milizie Libiche. Oggi ha compiuto l’ultimo passo diventando da collusa a complice”, affermano.

