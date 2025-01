Chiavari: lavori a rete fognaria e acquedotto, modifiche viabilità in via Entella, piazza Matteotti:

Lavori alla rete fognarie e all’acquedotto. Da lunedì 27 gennaio a giovedì 24 aprile (e comunque fino al termine dei lavori), a Chiavari sono in vigore le seguenti disposizioni relative alla circolazione veicolare.

Divieto di transito in via Entella nel tratto adiacente a piazza Matteotti.

Sospensione della circolazione veicolare e della sosta in via Costaguta e piazza Matteotti.

Divieto di transito in via Entella, tratto compreso tra via Marsala e passo alle Clarisse.

Transito consentito ai soli motocicli, ciclomotori, biciclette, veicoli al servizio delle persone invalide e autorizzati a doppio senso di marcia in passo alle Clarisse e in via Entella, tratto compreso tra largo Pessagno e passo alle Clarisse.

Obbligo di fermarsi e dare precedenza all’intersezione corso Dante passo alle Clarisse per i veicoli provenienti da passo alle Clarisse.

Doppio senso di marcia in corso Garibaldi, tratto compreso tra piazza Matteotti e via Delpino.

