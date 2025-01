Comunali, settimana clou per il candidato del centrosinistra: l’obiettivo è convincere anche Azione

Genova. Inizia una settimana decisiva per il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime comunali. “Lo avremo il prossimo weekend? Forse anche prima“, sorride qualche dirigente di partito dopo l’incontro di stamattina nella sede del Pd in via XX Settembre tra tutte le forze politiche e civiche della coalizione. Al tavolo si sono seduti Pd, Psi, Genova Civica, M5s, Europa Verde, Sinistra Italiana, Linea Condivisa-Lista Orlando, Italia Viva e altre formazioni. Tutti tranne Azione, che per ora mantiene la riserva: il partito di Carlo Calenda deciderà se far parte della squadra in funzione del nome che verrà proposto dal Pd.

“Stiamo rispettando il cronoprogramma – conferma Simone D’Angelo, segretario metropolitano del Pd -. La coalizione c’è, il confronto procede con ottimismo e convinzione che stiamo facendo bene. Da lunedì il lavoro va avanti per sintetizzare in dieci punti chiari e condivisi l’evidenza di questa sintonia sul programma. L’obiettivo che ci siamo dati è arrivare a una proposta per il candidato o la candidata alla fine della prossima settimana, compresi i nove candidati presidenti dei Municipi. La nostra volontà è sottoporre una proposta che sia la più unitaria e competitiva possibile, il che non significa che vogliamo imporre un nome a prescindere da tutto e poi chi ci sta ci sta. Non sarebbe neanche nella nostra cultura”.

