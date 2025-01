Droga nel cibo per animali, altri 5 arresti disposti dai carabinieri: sequestrati un milione e duecentomila euro

Savona. Nel prosieguo della recente operazione denominata “Petfood” che aveva portato sinora i carabinieri del Comando Provinciale di Savona ad eseguire 16 arresti e sequestrare notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, nonché oltre un milione di euro in contanti, nella giornata odierna il Nucleo Investigativo, con il supporto della Compagnia di Albenga, ha effettuato altri cinque arresti disposti dal G.I.P. del Tribunale di Savona a seguito degli interrogatori preventivi.

Gli odierni provvedimenti restrittivi sono a carico di cinque cittadini italiani, tutti residenti nella piana ingauna, rispettivamente di 27, 35, 38, 40 e 44 anni, di cui uno per una persona che era già in carcere, due erano già agli arresti domiciliari e due erano stati inizialmente indagati in stato di libertà. Oggi tre di questi sono stati associati al carcere ad Imperia, uno sottoposto agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora.

» leggi tutto su www.ivg.it